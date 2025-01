Unikaalne magneesiumi preparaat (Aju. Mälu. Stress. Uni. Töövõime)

Mis teeb Magtein® teistest põhimõtteliselt erinevaks?

Magtein® on patenteeritud magneesiumikompleks mille on välja töötanud juhtivad USA neuroteadlased. See unikaalne formulatsioon tagab efektiivse hematoent­se­faalbarjääri läbitavuse, st toimetab magneesium tõhusalt ajukoe rakkudesse, suurendades kõrge biosaadavuse tõttu efektiivselt magneesiumi kontsentratsiooni närvirakkudes. Seetõttu nimetatakse seda magneesiumivormi tinglikult ka „aju magneesiumiks“. Selle toimeefektiivsust on tõestatud juba ilmunud topelt-pime platseebo-kontrollitud kliiniliste uuringutega. Seega: PREMIO® Magtein® vastab teadus-põhiste tipp-toetusainete rangetele nõuetele. See suurendab efektiivselt magneesiumi kontsentratsiooni närvirakkudes: paraneb lühi- ja pikajaline mälu, õppimisvõime, kognitiivsus, meeleolu, väheneb depressiivsus.