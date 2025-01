Millal on mõistlik kasutada probiootikume?

Antibiootikumide kasutamise ajal on probiootikumid olulised, sest need aitavad taastada soolestiku mikrofloora tasakaalu, mida antibiootikumid võivad häirida. Kuna antibiootikumid hävitavad nii kahjulikke kui ka kasulikke baktereid, võib see põhjustada kõrvaltoimeid, nagu kõhulahtisus või seedetrakti ärritus.