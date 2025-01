Viis teaduslikult tõestatud viisi, kuidas elada kauem ja tervemalt

Tänapäeval on pikaealisuse kõrval fookus ka tervelt elatud aastad ja elukvaliteet kõrgemas vanuses. „Peaksime keskenduma sellele, et mida üldse tähendab tervelt ja tervislikult vananemine,“ ütleb USA riikliku vananemise instituudi bioloogia osakonna terviseteadlane Amanda Boyce .

1. Anna kehale seda, mida ta vajab

Tervislik toitumine ei eelda ilmtingimata seda, et võtame tervikuna üle mõne kauge maa toitumisharjumused. Eeskujuks tasub võtta nende piirkondade mustrid ning kohandada need selliselt, et saaksime tervislikult toituda ka nelja aastaajaga riigis ilma, et peaksime ostma kalleid eksootilisi vilju või ülemäära välismaist kaupa.