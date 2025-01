Hea ja halb kolesterool – mis need on ja milline on korras kolesteroolinäit? Toitumisterapeudi 4 nippi kolesterooli normi saamiseks

Kolesterool ei ole iseenesest halb, vaid oluline ja asendamatu organismi koostisosa. See on rakumembraani ehituskomponent, mida on vaja suguhormoonide, sapphapete ja D-vitamiini sünteesiks. Umbes 70% vajaminevast kolesteroolist sünteesitakse maksas, 30% saame aga toiduga. Kolesterooli on keskmise kaaluga inimese organismis umbes 60 g...