Ooteaeg günekoloogi vastuvõtule liiga pikk? Naised saavad intiimtervisekontrolli teha ka ämmaemanda visiidil

On levinud arvamus, et ämmaemanda pärusmaaks on kõik raseduse ja sünnitusega seonduv ning kõige muuga, mis puudutab naise intiimtervist, peaks pöörduma günekoloogi poole. On ka naisi, kes arvavad, et ka günekoloogi juurde on asja vaid raseduse ja sünnitusega seoses. Tegelikult pole kumbki arusaam päris õige. Medicumi vastutav ämmaemand Eliis Sarapuu ja günekoloog dr Sirje Meeliste selgitavad ja annavad väärt soovitusi.