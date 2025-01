Vähendab sotsiaalseid oskusi ja võimet reguleerida emotsioone. Mis asi on ajuvamm ja kuidas sellest hoiduda?

Teadlased on teinud kindlaks, et liigne telefonis või arvutis veedetud aeg mõjub halvasti meie vaimsele tervisele ja kognitiivsele võimekusele. On leitud, et uudisvoo lõputu kerimise tagajärjel kahaneb keskendumisvõime ja muutub raskemaks uute asjade õppimine. See ei tee head ka vaimsele tervisele.