Psühholoogide 8 kavalat nippi, mida nad ise oma elus suhete, töö ja muredega hakkama saamiseks kasutavad

Sul on enne reageerimist rohkem aega, kui arvad

New Yorgis tegutsev psühhoterapeut Lauren Tinaglia ütleb, et aja võtmine olukorra seedimiseks, vajadusel vastuse formuleerimiseks ja tegevusplaani valimiseks on mõjunud positiivselt nii tema vaimsele tervisele, suhetele kui tööle. „Sul on alati vähemalt mõni sekund aega, et esmalt hingata ja endaga kontakti saada,“ ütleb psühhoterapeut. Kui võimalik, soovitab ta enne reageerimist lugeda aeglaselt ühest kümneni, teha väike jalutuskäik või kirjutada mõned read päevikusse.