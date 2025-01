Ärevushäired on kuulsuse paratamatu pahupool? 8 tuntud inimest, kes pole häbenenud rääkida oma võitlusest ärevusega

Ärevushäire on Läänemaailmas enimesinev vaimse tervise probleem ja kuulsused pole kaugeltki immuunsed. Tegelikult on ärevus staaride seas üsna levinud, nagu ka teistes ametites, mis on seotud pideva avalikkuse tähelepanu all olemisega. Muusikud, näitlejad ja sportlased on sageli äärmise surve all, sest peavad iga järgneva sooritusega ületama oma varasemaid saavutusi, olles samal ajal üha kriitilisema meedia pilgu all. Lepingud ja ranged tähtajad plaadifirmade, produtsentide, treenerite ja teistega võivad panna artistid ja sporditähed valima töö ja saavutused oma tervise ja heaolu hinnaga. Kui lisada sellele kaootiline ajakava – pikad tunnid võtteplatsil, hilisõhtused kontserdid, pikad reisid – siis pole ime, et ärevus on staaride seas tavaline.