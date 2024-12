Mis on silmasisesed Avastini süstid ja miks neid tehakse? Silmaarst vastab

Avastin – mis see on?

Süstijärgsed tüsistused on haruldased

Hiljutine Turmani Silmakliiniku juhtum, kus mitmel patsiendil tekkis pärast protseduuri silmasisene põletik, on Eestis haruldane. „Tänu kahe kliiniku – Turmani ja ITK – koostööle said patsiendid kiiret abi, ja tänaseks on kõik haiglaravil olnud patsiendid ambulatoorsel ravil. Nende nägemisteravus taastub järk-järgult,“ kinnitab Dr Jürgens.„Protseduuride ohutuse tagamiseks tehakse kõik silmasisesed süstid steriilsetes tingimustes operatsioonitoas. Kuigi harvadel juhtudel võivad tekkida tüsistused, on protseduur üldiselt turvaline,“ rõhutab dr Jürgens. Ta soovitab patsientidel järgida arsti juhiseid ja vajadusel viivitamatult abi otsida. „Silma piirkonda tuleb hoida puhtana, et vältida infektsiooni sattumist silma. Kui patsient tunneb pärast silmasüsti, et midagi on valesti, tuleb kohe pöörduda kliinikusse, kus süst tehti, Tallinna ITK silmakliiniku või Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda.“

Silmasisesed süstid on aidanud tuhandetel inimestel säilitada või parandada nägemist. Kuigi igasugune meditsiiniline sekkumine kannab endas riske, on see ravimeetod pälvinud nii arstide kui ka patsientide usalduse.