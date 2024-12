Meestel ja naistel võivad sümptomid erineda. Kuidas tunda ära südameinfarkt, kui klassikalisi haigustunnuseid pole?

Kindlam on alati kontrollida, eriti kui tegemist on uue sümptomiga, mida inimene varem kogenud ei ole.

Südameinfarkt ehk müokardiinfarkt tekib, kui südame verevarustus on tõsiselt häiritud, tavaliselt ummistunud veresoone tõttu. Infarkti puhul on peamine, et inimene saaks võimalikult kiiresti abi. Kuna infarkti sümptomid võivad meestel ja naistel erineda, ei pruugi tõsisema olukorra õigel ajal märkamine olla alati lihtne.