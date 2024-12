Kuidas tunda ära südameinfarkt, kui klassikalisi haigustunnuseid pole? Meestel ja naistel võivad sümptomid erineda

Iga uus sümptom väärib tähelepanu

Kardioloog Margus Viigimaa sõnul ohustavad südamehaigused inimesi, kellel on üle normi vööümbermõõt. Meestel võiks see jääda vahemikku 94–102 cm ja naistel 80–88 cm. Ülempiirist suurem vööümbermõõt annab märku liigsest vistseraalsest ehk kõhuõõne rasvast, mis suurendab nii südamehaiguste kui ka teiste terviseprobleemide riski. „Kõhuõõne rasv on hormoonaktiivne,“ selgitab Viigimaa. „See tähendab, et organite ümber olev rasv sünteesib aineid, mis tõstavad nii vererõhku kui ka põletikutaset, soodustades veresoonte lupjumist, vererõhu kõrgenemist ja trombiriski.“