Igal sõltlasel on tema ümber satelliidina tiirlev kaassõltlane. Kuidas kaassõltlane endas ära tunda ja mida teha?

Paljudes peredes pole pühad mitte tore ja rahulik koosolemise aeg, vaid pingetest, valedest, solvumistest ja ängistusest tulvil kannatamine, mis tuleb kuidagi üle elada. „Ma ei mäleta, et mu ema oleks kunagi jõuludest rõõmu tundnud, sest tema kantseldas sel ajal napsust isa – üritas hoida isa alkoholist eemal ja teha seejuures nägu, et kõik on hästi,“ meenutab Lily oma lapsepõlve.

Neljakümnendates Lily ütleb, et talle pole kunagi meeldinud perekondlikud pühad, sest tema suguseltsis käis kogu trall sel ajal napsuga liialdava isa ja hiljem ka Lily venna ümber. „Isa on selline mees, kes leiab alati põhjuse võtta ja pidama ei saa. Pidu võib kesta päevi või nädalaid. Ema katsub pudeleid peita, alkoholi lahjendada ja isa kuidagi joone peal hoida, aga see on kohutavalt kurnav kõigile ümberolijatele. Kahjuks on mu vend samamoodi väga lähedastes suhtes alkoholiga ja temagi elukaaslane pingutab kõigest väest,“ räägib Lily. „Vennas ei saa peale pikemaid pühi eriti pidama ja rohkem kui korra on ta naine igasuguseid lugulaule venna tööandjale välja mõelnud. Vaevalt ei neid küll usutakse, aga vend on kainena tubli töömees ja eks vaadatakse läbi sõrmede.“