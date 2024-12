„Prouast õhkus kibestumist, samas püüdis ta näidata, et on tubli ja saab ise hakkama.“ Kuidas eakad üksindusega toime tulevad?

Peale selle oli proual tugev depressioon – ta ei tahtnud kodust väljas käia ning veetis päevi magades. Söögi ja muu igapäevaelus vajamineva tellis ta koju e-poodidest ning aeg-ajalt aitas toimetustega tema tütar. „Suhtlen küll tütrega telefonis iga päev, aga üksildust on ikkagi raske taluda. Pidevalt on tunne, nagu oleks abikaasa kodus. Aitab see, et televiisor mängib pidevalt. Siis on üksildustunne väiksem. Mul on kodus ka kass – tema lähedus on ka oluline,“ sõnab proua.