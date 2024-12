„Doktor, mul eemaldati sapipõis, kuid ma ei tunne ennast hästi...“

Kas sapikivide teket saab vältida?

Missugused on sümptomid ja võimalikud tüsistused?

Sümptomaatilisele sapikivitõvele on iseloomulikud sapiteede koolikud. Need väljenduvad tugevas paroksüsmaalses valus parema roidekaare all või epigastriumis, valu kestab 15–30 minutit ning levib paremasse õlga või selga. Sapikivitõve kõige sagedasem tüsistus on äge sapipõie põletik – see areneb välja kivide tõttu, mis takistavad sapi väljavoolu sapipõiest. Ägedale sapipõiepõletikule on iseloomulikud tugev ja üha suurenev valu parema roidekaare all, palavik, iiveldus ja oksendamine. Valu kestab mitu tundi (tavaliselt üle 5 tunni).