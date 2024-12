Üksikud eakad on perepühade ajal haavatavamad kui muidu ja kurbus võib tervisemuresid võimendada. Arst annab nõu

„Tuleb sedagi ette, et eakale lähedasele külla sõites avastatakse, et tema tervis on peolauda istumiseks liiga kehv ja kutsutakse hoopis kiirabi. See näitab, et pühendame oma pikaealistele liiga vähe aega ja tähelepanu,“ sõnab ta. Paraku näevad arstid ka olukorda, kus elatakse küll eakaga ühe katuse all, aga ta tahetakse pühade ajaks nö eest ära saada: vanainimesele kutsutakse kiirabi ja palutakse ta mõneks päevaks haiglasse panna.