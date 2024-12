Innovatsioon Tartu Ülikooli kliinikumis: viirustega bakterite vastu, proteesipaigaldus töötavale südamele ja kukkumisi vähendav tehisaru

28. augustil 2024 kasutati Tartu Ülikooli kliinikumi ortopeediakliinikus Eestis esmakordselt bakteriofaage, et võidelda liigese endoproteesiga seotud mädase põletikuga. Tegemist on murranguga Eesti meditsiinis, kuna bakteriofaagide kasutamine ravis nõuab äärmiselt põhjalikku ettevalmistust.

Tartu Ülikooli kliinikumi ortopeedi dr Kaspar Tootsi sõnul kasvab pidevalt inimeste arv, kellel on mõni liiges endoproteesitud. „Liigeseproteesi ümbruse kudede infektsioon ehk põletik on suurte liigeste puhul harv, ent esinemise korral raske tüsistus, mis nõuab korduvaid operatsioone ja pikka taastumist. Raviprotsessi väljakutseks nendel puhkudel on ka bakterite väljakujunev resistentsus antibiootikumidele. Sel põhjusel on nii kliinikumis kui ka mujal maailmas otsitud erinevaid lahendusi liigeseproteesiga seotud infektsioonide vältimiseks ja raviks,“ selgitas ortopeed.

Uudse lahendusena kasutati eelmisel nädalal kliinikumis bakteriofaage, mis on olemuselt baktereid hävitavad viirused. „Tegemist on ravimeetodiga, mida on maailmas väga vähe kasutatud ning mis on ka Eestis esmakordne, kuna keeruline on piisavalt kiiresti leida hästi toimivaid bakteriofaage. Bakteriofaagid on ülimalt spetsiifilised...