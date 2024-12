Teadlased tegid kindlaks kehakeele tunnuse, millest saada juba esmakohtumisel aimu, kas inimesel võib olla psühhopaatlikke omadusi

Mida räägib rüht

See, et inimese emotsioonid väljenduvad ka tema kehakeeles, pole muidugi mingi uus teadmine. Igaühele on intuitiivselt arusaadav, et rusikate tõstmine väljendab viha, hirmu tundes kallutab inimene torso tahapoole, alaselja kumerdumine viitab seksuaalsele huvile jne. Samuti on inimestel kalduvus hinnata usaldusväärsemaks neid, kelle kehahoid on sirge ja püstine. Soren Wainio-Theberge ja Jorge Armony Kanada McGilli ülikoolist tuvastasid aga seose antisotsiaalsete ja manipuleerivate kalduvuste ning rühi vahel.

Juba tuttavat inimest on tõenäoliselt lihtsam lahti kodeerida, kuid võõra inimese ohtlikkuse või ohutuse kohta momentaanset muljet saada on keerulisem. McGilli teadlaste sõnul on üks peamisi vihjeid, mis võib viidata kellegi kavatsusele sind paika panna või käsutada, avatud, püstine ja laiendatud kehahoiak. Viimane tähendab, et käsivarred hoiavad kehast eemale. Keegi, kes on aldis teise inimese tahtele alluma, hoiab aga kühmu ja võtab suletud poosi ehk käsivarred hoiavad torso ligi.

Iga inimene võib oma kehahoidu vastavalt olukorrale muuta, näiteks hirmu puhul kooku tõmbunult taganeda, kuid enamasti on inimese rüht valdavalt püsiv. Varasemate teadusuuringutega on kindlaks tehtud, et nii ekstravertidel kui ka introvertidel on kummalgi iseloomulik kehahoiak, ning neid vaadelnud inimeste hinnangud nende iseloomule langesid kokku vaadeldavate tegeliku olemusega. See pole aga kaugeltki kõik, mida järeldada annab – rüht võib anda ka vihjeid psühhopaatlike kalduvuste kohta. Lähtudes oma huvist sotsiaalse domineerimise kui isiksuse võtmeelemendi vastu, keskendus Kanada uurimisrühm kõnealuses uurimistöös selle omadusega seotud tunnustele...

