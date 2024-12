Mis värvi on sinu uriin ja mida see tervise kohta räägib? Millal peaks arsti poole pöörduma

Ilmselt ei mõtle sa kuigi tihti oma uriini värvusele, aga tegelikult on see üks oluline tervise indikaator. Uriini värv võib varieeruda läbipaistvast kollase või pruunini ja olla teatud juhtudel isegi oranž, sinine või roheline. Millest need värvid kõnelevad?