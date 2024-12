Hambaarst: suus hakkavad kohe toimuma kahjulikud muutused. Millised mured kaasnevad, kui puuduolevat hammast ei asenda?

Harvem tuleb ette lugusid, kus hambad on kaotatud trauma tõttu. Tavaliselt on siis juba tegemist esteetilise küsimusega ning hambaarsti ootab keerulisem töö. „Kui ikka esihammas puudu on, siis patsiendid tahavad kohe kindlasti seda hammast asendada, seevastu tagumiste hammaste osas vahel loobutakse kas hirmu või majanduslike põhjuste tõttu.“

Uusi hambaid soovivad pigem naised, kuid dr Parisalu on tähele pannud, et järjest enam tulevad selles küsimuses visiidile ka mehed, kes tahavad puuduvaid hambaid asendada esteetika või mälumisfunktsiooni tõttu. Kusjuures vanus ei ole arsti sõnul implantaatide paigaldamiseks vastunäidustus ja vanusepiirid puuduvad. Uut hammast võib vajada nii nooruk, kellel on sünnipäraselt üks või mitu hammast puudu ja kes vajab implantaate ortodontilise ravi järel või kuldses eas proua, kellel ei püsi proteesid suus ja kellel oleks nende kinnitamiseks vaja implantaate.

Suus hakkavad kujunema kahjustused

Uute hammaste panemine ei ole seotud ainult esteetiliste küsimustega. Sellel on ka praktiline põhjus, mille osas hambaarstid patsiente pidevalt harivad. Nimelt hakkavad suus toimuma muutused kohe, kui sealt kaob mõni hammas. „Ige hakkab külje pealt kaduma ja luu n-ö kokku vajuma. Need muutused võivad olla ulatuslikud, eriti kui puudu on mitu kõrvuti paiknevat hammast,“ kirjeldab dr Parisalu...

