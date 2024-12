„Elu pole põletanud, aga ju tõmbasin vale loteriipileti.“ Võitlus maovähiga on viinud Heiki säästud ja tühjendanud pensionisambad

Heikil diagnoositi neljanda staadiumi maovähk kolm aastat tagasi, kuid mehel pole tegelikult õrna aimugi, kui kaua tal sõraline allüürnik kehas on elutsenud. Mingeid eriti tõsiselt võetavaid märke, mis vähihaigusele oleksid viidanud, tal ei olnud. Heiki hakkas lihtsalt korraga tähele panema, et jääb ilma põhjuseta kõhnemaks – püksirihmale oli vaja auke juurde teha. Kuna tol ajal oli ta suur, 115kilone mees, kellel ka kerge teist tüüpi diabeet, oli perearst alguses isegi rõõmus, et patsient natuke alla võtab. „Ta arvas, et diabeediravimid mõjuvad, ja ma ise ka ei osanud kaalulanguses midagi halba näha,“ räägib Heiki. Ühel hetkel aga märkas tema abikaasa, et mees on näost väga halliks ja kahvatuks läinud. „Ajas mu uuesti perearsti juurde, et asi ei ole ikkagi õige ja tehtagu põhjalik tervisekontroll.“