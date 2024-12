Kas sinu maks on terve? Millised ohumärgid nõuavad tähelepanu?

Maks on elutähtis organ, mis tegutseb pidevalt mitmes suunas: puhastab verd, tagab seedesüsteemi normaalse toimimise ning on glükoosi-, mineraali- ja vitamiinivarude salvestaja. Lisaks sellele hoolitseb maks kolesteroolitaseme tasakaalu ja immuunsüsteemi toimimise eest. Kuna maksal on meie organismis täita sadu ülesandeid, on tema tervise hoidmine äärmiselt oluline. Kui maks on terve ja mürkainetest puhas, toimib kogu organism normaalselt ja meie enesetunne on hea.

Millised ohumärgid viitavad maksahaigusele?

Kuna maksakude ei valuta, pole enamasti lihtne aru saada, et maks on ülekoormatud või haige. Selle tõttu on mõistlik tähele panna järgmisi ohumärke.

Väsimus ja kurnatus. Kuna maks tegeleb energia tootmisega, annab ta oma ülekoormatusest sageli märku väsimuse, keskendumisraskuste või päevase unisuse tekkimisega.

Seedehäired. Maksa talitlushäired võivad avalduda ka isupuudusena, seedehäiretena, kõhukinnisusena või iiveldusena.

Uriini värvi muutus. Vahel osutavad maksa ülekoormatusele tumekollane uriin ja heledat värvi väljaheide.

Nahaprobleemid. Maksa talitlushäired võivad põhjustada liigset higistamist ja nahaprobleeme, nagu kergesti tekkivad marrastused ja naha sügelemine.

Kõik need nähud viitavad, et maksakoesse on kogunenud palju mürkaineid, millest tuleb kiiresti vabaneda.

Mida saab teha oma maksa tervise parandamiseks?