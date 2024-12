TAI: nikotiinist aitab? Ole valmis alustama uut aastat nikotiinivabalt!

Kampaania juhtmõte „Mulle aitab!“ peegeldab nikotiinitarvitamise erinevaid negatiivseid mõjusid, millest loobumise abil võitu saada soovitakse.

„Nikotiinist loobumiseks sobib iga päev, kui oled selleks valmis. Otsuse loobuda peab inimene ise vastu võtma. Põhjused, miks nikotiinist loobuda soovid, võiks lausa kuhugi üles kirjutada, et need tagasilangushetkedel hõlpsalt leitavad oleksid,“ soovitab TAI uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammel.

Loobumisel aitavad tubakainfo veeb ja nõustamine

Kõige parema tulemuse annab see, kui loobujal on kindel soov ning nikotiini tarvitamisest loobutakse ühekorraga. Kui vaim valmis, võib loobuda mõistagi kohe, kuid neil, kes alles valmistuvad, on hea võtta paarinädalane häälestumisperiood.

Veebilehel tubakainfo.ee on mitmeid abivahendeid tubakast ja nikotiinist loobumise toetamiseks. Sealt leiab ka loobumisplaani soovitustega toimetulemiseks esimestel päevadel, mil loobujal on kõige raskem.

Põhjalikku nõustamist koos raviplaaniga saab tubakast ja nikotiinist loobumise nõustamiskabinettidest . Üle Eesti on avatud 16 nõustamiskabinetti, kuhu saavad pöörduda kõik tubaka-, e-sigareti, kuumutatava sigareti või muul viisil nikotiini tarvitajad, kes soovivad tarvitamist lõpetada. Nõustajaga koos lepitakse kokku individuaalne loobumise plaan, antakse juhised taasalustamise vältimiseks ning vajadusel kirjutatakse välja ravim sõltuvuse ületamiseks. Nõustaja abiga on tubaka ja nikotiinitoodete maha jätmise võimalus kordades suurem. Nõustamine on kõikidele tasuta ja ei nõua saatekirja, soovitatav on aga eelregistreerimine.

„Erinevate uute tubakatoodete leviku tõttu on oluline toetada nõustamisega ka noori. Tubakakabinettidesse on võimalik pöörduda alates 12-aastastel, samuti on tänaseks pea kõik kooliõed loobumise nõustamise võimekusega. Lisaks on võimalik leida tuge ja nõustamist enda perearsti või -õe kaudu,“ selgitas Tervisekassa sõltuvushäirete teenusejuht Anu Kivi.