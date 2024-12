„Ta tahtis näha, kas lasen tal voodiraamiga oma sõrmed puruks lüüa.“ Pühade ajal pead tõstvast lähisuhtevägivallast on raske pääseda

Mees kahtlustas pidevalt, et ma käin läbi teiste meestega ja petan teda. Ükskord korraldas ta mulle truuduse tõestamiseks sellise lakmustesti, et pidin panema sõrmed voodiraami ja seina vahele. Tema tahtis näha, kas ma lasen tal voodiraamiga sõrmed puruks lüüa. Kui lasen, siis on see tõestus sellest, et ma ei ole teda petnud. Kui mitte, olen petja. Tõmbasin näpud viimasel hetkel ära ja ta tegigi sellest järelduse, et olen teda petnud. Tagantjärele muidugi mõtlen, et kuidas inimene sellise asja peale tuleb. Vägivallatsejate fantaasia on piiritu.