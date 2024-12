Kui koht jõululauas jääb tühjaks. Kirjanik Lauri Räpp: me juttudes ja lugudes on alati kohal ka need, kes teisel pool pilvepiiri

Mõned jõulude traditsioonid hääbusid Lauri jaoks tema vanavanemate, eelkõige Viljandi vanaema lahkumisega. Toona kogunesid nad alati laiendatud pereringis – kõik olid ümber laua koos, mis oli toidust lookas isegi ajal, mil poest polnud midagi saada. „Üks hetk on mul siiski eriti lapsepõlvest meelde jäänud, kui nägin, kuidas mu Viljandi vanaema hiilis naabrite juurde end jõuluvanaks ümber riietama ja mõistsin, et see on üks suur mäng, mis pole päriselt. Ja meeles on mul see just seetõttu, et ma ei tundnud pettumust ja mängisin veel mõne aasta kaasa, et usun seda, mida olemas ei ole,“ meenutab Räpp oma kõige erilisemaid lapsepõlvemälestusi.