„Kui lased tervise ja rahaasjad käest, muutud manipuleeritavaks. Ka riigi poolt.“ Ettevõtja Raivo Hein jälgib tervisenäitajaid hoolega

„Olen õnneks sellises eas ja positsioonis, et ma ei pea iga päev tööle minema. Minu eesmärk on teha võimalikult vähe tööasju, tegeleda iseenda ja asjadega, mis mulle meeldivad.“ Kui vaja, läheb ta tasakaalu säilitamise nimel lõunauinakut tegema. Kui päeva lõpuks on nutisõrmusel märksõnad relaxed või restored, on Raivol olnud hea päev. Ta püüdleb rutiini poole, kus ärevus ja stress ei lükkaks tasakaalu ümber, kuigi ka seda tuleb ette. Raivo usub, et tänu vaimsele olekule ongi ta nii kaugele jõudnud. „Tean, et ma ei saaks palgatööga hästi hakkama. See on olnud minu motivatsioon – mitte seal olla.“