Kui jalad tekitavad seksuaalset erutust. Üksikute veidrus või levinud nähtus? Millega on tegu

Jalafetiš on seksuaalne huvi jalgade vastu. Teisisõnu, jalad, varbad ja pahkluud mõjuvad erutavalt. Mis täpselt jalgade puhul seksuaalseid tundeid tekitab, on inimeseti erinev ning jalanautlejate ampluaa jaguneb küllaltki laiaks eelistuste spektriks. Millest selline huvi tuleneda võib ja kas see on ikka normaalne?