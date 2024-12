Psühhiaater meeste vaimse tervise probleemide kasvust: sage probleem on see, et mehel puudub elus eesmärk

Aju tervisesse tuleks psühhiaatri sõnul suhtuda samamoodi nagu südame, kopsude või ükskõik millise organi tervisesse. Ei ole ju vahet, kas haige on süda või aju – spetsialisti juurde tuleb teinekord ikka minna. Kõike me alati ise ravida ei taipa. Olgugi et inimene on oma vaimse tervise probleemides väga harva ise süüdi, ümbritsevad valdkonda endiselt stigmad. „Just nagu oleks aju tervise probleemid kuidagi häbiväärsemad kui südamehaigused,“ arutleb Lõokene. „Tegelikult viib nii vaimse kui füüsilise tervise probleemideni eri mõjurite kooslus ja peamine on see, et inimene saaks õigel ajal abi.“