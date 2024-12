„Tänapäeva mehel tuleb muudkui midagi teha, et oma rahutust ja rahulolematust vaigistada.“ Tiit Trofimov teab, kuidas leida rahulolu

Hiljuti vaatas Tiit üht telesaadet, kus tuli juttu meeste heaolust ja tervisest. Pöörati tähelepanu liikumisele, tervisekontrollis käimisele, tervislikule söömisele, unele, töötamisele... Aga millest ei räägitud, olid tunded. „Ometi on ju tunded need, mis suunavad mehe ühel või teisel moel tegutsema. Tunded, ja eriti osa tunnete vaigistamine, on see, mis paneb mehe üle töötama, üle sööma, vähem magama, aga ka alkoholi jooma. Kui tundeid, näiteks ärevust või ebakindlust, pidevalt vaigistatakse, hakkab see varem või hiljem kahjustama ka mehe suhteid. Tööl läheb olukord keeruliseks ja kodus on tülid üleval.“ Tiit ütleb, et kui tundeid pikka aega ignoreerida, on lõpuks valdavaks jõuetustunne – elamise jaks on otsakorral. „Mina olen veendunud, et iga mees, kes tahab olla terve ja täis elujõudu, peab oma tundeid tundma õppima, samuti õppima seda, mida oma tunnetega peale hakata.“