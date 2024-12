Vägijook on tähistamisel normiks. Kuidas pühade ajal alkoholikiusatusest jagu saada?

Alkohol ei peaks olema norm

Veelgi keerulisem on see aeg alkoholisõltuvusega vanemate laste jaoks. Justkui nähtamatute kannatajatena kõrval seisvad lapsed jäävad tihti sellistes olukordades märkamata. Eestis on hinnanguliselt üle 60 000 alkoholisõltuvusega inimese ja ligikaudu 70 000–75 000 last elab peres, kus vähemalt üks vanem kannatab alkoholitarvitamise häire all. Jõulud, mis peaksid olema ühtekuuluvuse ja rõõmu aeg, võivad nende laste jaoks olla hoopis täis hirmu, ärevust ja ebakindlust.

Alkohol on meie kultuuris normaliseeritud ning joobes olek ei ole häbiasi. Kas see aga peaks nii olema? Mida me võiksime teha teisiti? Üksikisikuna ja ühiskonnana. Alkohol on enamasti tagajärg – vahend, mille kaudu püütakse leevendada pinget, üksindust või valu. Tihti võivad pühad tuua esile ja võimendada hoopis igatsust ja tühjust. Selliste tunnetega toime tulla ja kaasnevast olukorrast välja murda ei ole lihtne ning potentsiaalsed lahendused võivad tunduda kättesaamatutena. Seetõttu võiksime just eriti pühade ajal pöörata tähelepanu sellele, mis on tõeliselt oluline – empaatia, üksteisest hoolimine ja kogukonnatunne. Need väärtused ei nõua perekonda ega suurejoonelisi pidustusi – need algavad väikestest sammudest. Igaüks meist saab olla kellelegi toeks, pakkuda kõrva kuulamiseks, õlga toetuseks või lihtsalt kohalolu. Võib-olla on just praegu õige aeg võtta ühendust vana sõbraga, pakkuda abi üksikule naabrile või olla kellegi kõrval, kes kogeb raskusi.