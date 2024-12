Kuidas üks lihtne igapäevane harjumus hoiab sind noore ja tervena?

Ilmselt oleme kõik siin-seal mõnda kollageenireklaami näinud, kuid sageli jääb tegelikult arusaamatuks, mis see kollageen siis päriselt on ja milleks seda vaja on. Nimelt on kollageen üks olulisemaid valke meie kehas, mis moodustab umbes 30% kogu keha valgusisaldusest. Sageli tituleeritakse kollageeni ka „nooruse eliksiiriks“ - seda seetõttu, et kollageen on põhielement meie naha elastsuse, liigeste liikuvuse ja sidekoe tugevana hoidmise tagamisel. Vanuse kasvades hakkab aga kollageeni tootmine kehas vähenema, mistõttu võime hakata kogema liigeste jäikust, naha elastsuse drastilist vähenemist ja ka sidekoe nõrgenemist. Selleks, et kõike seda ennetada ning pidurdada, tasub end aegsasti varustada kvaliteetse kollageenilisandiga.