Rikkaliku peolaua tagajärjed: mida teha, kui kõht on gaasidest punnis ja valus?

Aasta lõpp ja eriti jõulud on perele ning lähedastele pühendumise aeg. Eesti traditsiooni kohaselt kuuluvad selle juurde ühised söömaajad koos roogadega, mis on reeglina väga rammusad ja rasvased. Lisades sellesse võrrandisse, et pikalt meeldivas seltskonnas laua taga istudes kiputakse ka tavapärasest rohkem sööma, tähendab see seedeelundkonnale pingelist aega, mille puhul on väga tavapärased kõhupuhitused. Proviisor Triinu Entsik-Grünberg annab nõu, kuidas kõhuvaevusi ennetada ja millist abi leiab apteegist.