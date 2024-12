Kas jõulud mõjuvad su kõhule nagu karistus? Toitumisterapeut jagab nippe, kuidas vältida peolauas tekkivaid seedehäireid

Minu kui arsti ja toitumisterapeudi hinnangul süüakse lihtsalt liiga palju. Tüüpiline on see, et jõuludeks hakatakse juba varakult toite valmistama, sest „laud peab lookas olema“. Kui aga mõtleme selle peale, kui palju inimene ühel toidukorral normaalselt süüa jaksab, nii et pärast ei oleks halb olla, siis see kogus ei ole ju jõulude ajal suurem kui muul ajal.



Soovitan süüa jõulude ajal üsna samamoodi kui tavaliselt, valida soovi korral traditsioonilisi jõulutoite ning toiduvalikuga mitte üle pakkuda. Mina valmistan jõululauale road vastavalt külaliste arvule ja nende toitumiseelistustele. Ja mul on hea meel, kui kõik ära süüakse ning ma ei pea mõtlema, mida ülejääkidega teha.