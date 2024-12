Piirialasele isiksuisehäirele on iseloomulik häiritud minapilt, mis tähendab, et arusaam enda omadustest, hoiakutest, arvamustest on muutlik või hägune. Piirialast isiksust on kirjeldatud ka kui kameeleoni, ta võib osata end erinevates seltskondades väga hästi kohandada, teiste maneere üle võtta, seda samas ise teadvustamata. Ta ei mõtle oma tegevusi alati läbi ja juhindub emotsioonidest, mis võivad olla äärmustesse kalduvad.