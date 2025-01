Paljud mehed tunnevad, et nende seksuaalsoovid pole suhtes piisavalt täidetud. Kuidas naisega vestelda, et soovid täituksid?

Kas seks päästab meeste tervise ja annab juurde eluiga?

Teadlased on jõudnud järeldusele, et regulaarne seksuaalne aktiivsus võib aidata ennetada mitmesuguseid haigusi ja pakkuda pikaajalist kasu. Näiteks on leitud, et seksuaalselt aktiivsetel meestel on väiksem risk infarkti ja insuldi tekkeks. Samuti aitab seks hoida vererõhku madalamal, parandada verevarustust ja vähendada stressi, mis on omakorda seotud parema immuunsüsteemi talitlusega. Seks on ka suurepärane vahend lõdvestumiseks ja stressi maandamiseks...