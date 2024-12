ATH diagnoosi saanud Roald Johannson: mulle tundub, et minusuguseid on palju – on lausa oma hõim nendest, kes ei sobitu massi

„Kogu aeg unustan! Seljakoti, kus sees on kõik minu tööks vajalikud kõvakettad, võin ka mitu korda päevas kusagile unustada. Alles oli selline lugu: viisin lapse võimlemistrenni, ise läksin lähedal asuvasse parki ja natukese aja pärast avastasin, et mu seljakott oli kadunud. No jumal küll! Kõik mu asjad – arvuti ja rahakott, kõik olid seal sees. Otsisin kohe auto läbi ja ei midagi. Läksin majja tagasi ja otsisin sealt. Lõpuks avastasin, et olin selle kätepesu ajal maha pannud ja seal põrandal ta mind ootas ka. Aga enne leidmist oli kümme minutit paanikat.“