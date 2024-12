Inimene saab valku nii loomsetest kui taimsetest allikatest. Millist neist võiks eelistada südamehaiguste riski vähendamiseks?

Tervislikul ja teadlikul toitumisel on oluline roll südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamisel.

Hiljutise uuringu käigus vaadeldi taimse ja loomse valgu tarbimise mõju inimeste pikaajalisele tervisele. Selgus, et taimse valgu eelistamine aitab vähendada südame- ja veresoonkonnahaigusi. Umbes pooled Eesti surmadest on tingitud vereringeelundite haigustest. Seepärast on oluline selgitada välja, mil moel toitudes püsib süda kõige kauem terve.