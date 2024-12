Liigutuste eripärad: miks liigutavad mõned meist aeglaselt ja rahulikult, teised kiirelt ja energiliselt? Mis viitab häirele?

Meie ajus on spetsiaalsed peegelneuronid, mis aktiveeruvad siis, kui me ise liigutusi teeme või kui näeme teisi samu liigutusi tegemas. See selgitab, miks õpime palju vaatlemise ja matkimise kaudu. Väikelapsed õpivad põhilisi liigutusi just teiste inimeste jälgimise kaudu, see teeb varajase eeskuju eriti oluliseks.