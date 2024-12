„Ma keeruliste biohäkkimisasjadega ei tegele.“ Kuidas on Siim Land oma bioloogilist vanust vähendanud 12 aasta võrra?

Instagramis on sul ligi 400 000 jälgijat. Pooled neist on USAst ja Kanadast. Kas neis riikides on terviseteemad populaarsemad?

Siin mängib rolli rahvaarv – USAs ja Kanadas on lihtsalt kordades rohkem inimesi. Aga muidugi on biohäkkimise ja pikaealisuse teemad USAs ja mujal maailmas ka populaarsemad kui Eestis. Seal on see varem alguse saanud.

Sind on kutsutud ka biohäkkeriks.

Biohkäkkimist on keeruline defineerida – see võib tähendada eri inimestele väga erinevaid asju.

On neid, kes keskenduvad lihtsalt tervislikule naturaalsele eluviisile. On biohäkkereid, kes usuvad radikaalsesse eluea pikendamisesse, kasutavad erinevaid innovatiivseid teraapiaid ja ravimeid. Mina keeruliste biohäkkimisasjadega ei tegele – ei süsti ega võta ravimeid.

