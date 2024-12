Puhkasid küll, aga ikka oled väsinud? Mis on puhkamise seitse vormi ja kuidas saada aru, millist neist just praegu vajad

Igaühel meist oma arusaam heast puhkusest – olgu see reis rannaparadiisi, segamatu seriaalide ahmimine diivanil või kummikud ja kalapüügiriistad kaenlas loodusesse põgenemine. Puhkus ei tähenda ainult unevõla tagasi magamist ja paar nädalat töökohustustest vaba oleskelu, vaid palju enamat. Puhkust vajame me kõik ja targad on need, kes hingetõmbepausid ettenägelikult oma iganädalaste toimetuste vahele ära broneerivad.