Kuidas lapse tilkuva nina korral tegutseda, et hullem nohu ära hoida? Apteeker selgitab, millised ravimid võiksid koduapteegis olla

Nohu on laste seas üks sagedasemaid tervisemuresid. Kuigi see võib tunduda lihtsa vaevusena, nõuab nohu õigeaegset tähelepanu ja ravi. Apteeker jagab soovitusi, kuidas nohu korral kodus tegutseda, millised ravivahendid võiksid koduapteegis olemas olla ja millal on vajalik pöörduda arsti poole.