Viirustõbi nõuab aega ja ravimite õigesti tarvitamist. Kui kõrget palavikku tasub alandada? Mis vigu tehakse köha ja nohu ravimisel?

Köha puhul sõltub apteekri sõnul ravi sellest, kas tegemist on kuiva või rögase köhaga. „Televiisorist oleme kõik näinud, kuidas köharavimina reklaamitakse mitmeid preparaate, mis tegelikult on oma olemuselt rögalahtistid. Kui inimesel on aga kuiv, ärritav, paukuv köha, siis tal ei ole röga ja rögalahtisti sellisele köhale tegelikult leevendust ei too. Kuiva köha korral tuleb nina-neelu niisutada, näiteks kasutades islandi sambliku imemistablette ja õlispreisid. Teatud juhtudel on näidustatud ka köhapärssijad, mis köharefleksi teket takistavad, sel puhul tuleks konsulteerida apteekri või arstiga,“ selgitab Nelis.

„Kui inimesel on nohu ja nina on kinni, tuleks alandada ninaturset, loputada ninast sekreet välja – see kergendab hingamist. Kui kasutada ninaspreisid, mille toimeaineks on ksülometasoliin, on oluline pidada kinni kasutuspiirangutest! Neid ei tohiks tarvitada kauem 5 - 7 päeva ning pihustada ei tohiks üle kolme korra päevas. Ületarvitamine põhjustab nina limaskestade kuivust ja ka sõltuvust – nina ei püsi ilma ravimita enam lahti ja tekib niinimetataud tagasilöögiefekt. Ka ei tohiks neid kasutada alla kaheaastastel lastel ning vanematel lastel tuleb jälgida, et annused vastaksid vanusele,“ paneb apteeker südamele. Nohu ravimisel tasub eelistada eeterlike õlide baasil ninaspreisid ja meresoolalahuseid, sest neil puuduvad kasutuspiirangud. Ka nohutablettidega on vaja olla ettevaatlik, kuna need ei sobi kõikidele patsiendigruppidele. Eelkõige neile, kellel on südame- või vererõhuga seotud tervisehädasid, sest nendes sisalduv toimeaine võib tõsta vererõhku ja südamelöögisagedust.

Palavikku alandades võiks eelistada üksikravimeid

Palaviku tõus võib olla hirmutav, ent tegelikkuses on tegemist organismi kaitsereaktsiooniga ja mõõdukas palavik on haigusega võitlemiseks kasulik. Kui enesetunne võimaldab, ei tasu alandada palavikku alla 38 kraadi. Eriti oluline on tarbida sel ajal ohtralt vedelikku, sest higistades võib tekkida vedelikupuudus.

Palavikku saab leevendada paratsetamooli või ibuprofeeni sisaldavate preparaatidega. Neid toimeaineid võib apteekri sõnul kasutada koos, kuid mitte üheaegselt. „Oluline on hoida ravimite võtmisel piisavat vahet, tihedam võtmine ei vii kiirema tervenemiseni, vaid tekitab hoopis kõrvaltoimeid. Paratsetamooli kasutatakse kuni neli korda päevas, korraga 500mg-1g. Kui palavik on kõrge ja ei lange piisavalt, kuid uue annuse jaoks on veel vara, siis võib annuste vahel võtta ibuprofeeni, kuid maksimaalselt 400mg kolm korda päevas. Viimasel on lisaks ka põletikuvastane toime, mis leevendab edukalt ka näiteks kurgu- ja lihasvalu,“ rääkis Nelis. Laste puhul on väga oluline anda palavikualandajaid kehakaalu, mitte vanuse järgi. Samuti on mitmed toimeained lastele piiratud või koguni keelatud, seega tasub enne konsulteerida apteekri, perearsti või perearsti nõuandeliini 1220 valvearstiga.

Ravimeid haiguste ennetamiseks võtta ei tasu

Üleannustamise ja kõrvaltoimeteni võib viia see, kui palavikualandajaid võetakse korraga mitmest preparaadist teadmatusest, et need sisaldavad sama toimeainet. „Tähelepanelik tasub olla erinevate komplekspreparaatide ja ka kuumade jookidena tarvitatavate külmetusravimite kasutamisel. Need sisaldavad üsna suurtes kogustes paratsetamooli. Seega tuleb jälgida, et mitte ületada päevast maksimumi, mis on 4g. Samuti sisaldavad kompleksravimid nohuravimit, mida inimene tihti juba kasutab ka eraldi, näiteks tabletina. Tegelikult ei tohi neid aga koos võtta. Mõned komplekspreparaadid sisaldavad ka köhapärssijat, mida ei tohi kasutada rögase köha korral – pärssides köharefleksi, jääb röga bronhidesse kinni. See omakorda võib tekitada tüsistusi. Komplekspreparaate soovitan võtta vaid siis, kui on tõesti kaetud kõik need sümptomid ning teisi ravimeid sellega koos ei manustata. Vastasel juhul on mõistlikum kasutada eraldiseisvaid ravimeid,“ rõhutab Nelis kompleksravimite valesti tarvitamise ohtusid.



Apteekri sõnul on levinud ka ekslik väide, et kompleksravimeid võiks tarvitada haiguste ennetamiseks, kuid kui ei ole sümptomeid, siis ei ole ravimis olevatel toimeainetel ka midagi ravida või ennetada ning need lihtsalt ei toimi. Ilma vajaduseta ravimite tarvitamine teeb rohkem halba kui head.

Külmetushaiguste ennetamisel on Nelise sõnul kasu hoopiski korralikust kätehügieenist, tervislikust elustiilist ja ka näiteks gripivastasest vaktsineerimisest. Immuunsüsteemi saab toetada ja turgutada küll ka vitamiinide ja probiootikumidega, kuid kõige tähtsam on mitmekülgne toitumine, piisav uni ja füüsiline aktiivsus. „Kui tunned, et oled haigeks jäämas, on targem puhata, teha üks kuum tee, süüa ingverit või võtta soe vann. Ravimite teemal tasub nõu pidada arsti või apteekriga, et olla kindel, et sellest ka abi on,“ rõhutab apteeker.

