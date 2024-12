„Kui peres on lapsed, peab sellele ekstra tähelepanu pöörama.“ Kristjan Hirmo toetab tervist argitegevuste kaudu

Õnneks ei ole Kristjanil tervisega siiani suuremaid muresid olnud ja tegelikult on ta regulaarne tervisekontrollis käija. „Mingil perioodil käisin igal aastal vereanalüüse andmas. Nüüd oli küll pikem paus sisse tulnud - kolm aastat - aga nende analüüside põhjal on tulemused suhteliselt head olnud,“ räägib ta. Olulisi tervisenäitajaid on regulaarselt kontrollida lasknud ka Kristjani abikaasa ja vanem laps.