Märulistaar Dolph Lundgren teavitas fänne, et on vähist võitu saanud. Arstid andsid elulootust vaid mõned aastad

2023. aasta mais paljastas Dolph, et on kaheksa aastat võidelnud vähiga, ja spekuleeris, et selles võib oma osa olla ka tema kunagisel steroidide kasutamisel.

Lundgrenil diagnoositi neeruvähk esimest korda 2015. aastal, ta läbis ravi ja viieks aastaks tundus tervis olevat korras. Mees jätkas tööd filmidega „Aquaman“ ja „Creed 2“. Kuid 2020. aastal tekkis tal refluks ja ta pöördus taas arstide poole. Sel korral avastati tema kõhupiirkonnas mitu uut kasvajat ja Lundgren läks operatsioonile. Operatsiooni käigus leiti ohtlik kasvaja ka tema maksast, ent seda polnud võimalik kirurgiliselt eemaldada. Märulitähe raviarst lausus pahaendelised sõnad: „Tõenäoliselt peaksid tegema pausi ja veetma rohkem aega oma perega.“ Küsimuse peale, kauaks talle eluaastaid on jäänud, vastas tohter, et kaks või kolm.

Sünge väljavaatega mees leppima ei soostunud ja pöördus teise arsti poole, et oma seisundile ka teine hinnang saada. Onkoloog dr Alexandra Drakaki leidis maksakasvajast mutatsiooni, mis sarnaneb kopsuvähi omaga, ning see leid avas ukse ravimeetodile, mida kasutatakse kopsuvähi patsientidel. Ravi osutuski edukaks.



Lundgren ütles oma Instagrami-lehel postitatud videos, et see on olnud karm sõit, kuid lõpp on näha: „Siin ma olen UCLAs, lähen kohe sisse ja saan sellest viimasest surnud kasvajast lahti.“

Varem oli Lundgren avaldanud, et tema aastatetagune steroidide kasutamine võis vähi tekkele kaasa aidata. „Kasutasin steroide 80ndatel ja 90ndatel. Ma ei tea, kas sellel on vähiga pistmist, aga mulle jäi mulje, et see võib sellega seotud olla,“ rääkis ta saatele „In Depth with Graham Bensinger“ antud intervjuus.

