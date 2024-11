Aita Henryl hingata: raske lihashaigusega pisipoiss vajab vibratsioonivesti. Pere palub lahkete annetajate abi

Küll aga on Henry saanud proovida vibratsioonivesti – seadet, mis aitab veeldada sekreeti ning tagab seeläbi parema hingamisteede avatuse. Vibratsioonivest on ainus, mis aitab tal piinava köha ajal hingata, kuid selle seadme hind on kõrge küündides 11 590 euroni. Tuleme koos Henryle ja tema perele appi, et pisipoiss saaks viirustest tüsistusteta võitu ega peaks veetma jõuluaega haiglas.