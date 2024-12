Aita Henryl hingata: raske lihashaigusega pisipoiss vajab vibratsioonivesti

Pooleteistaastane Henry on kurjast haigusest, SMA 1-st hoolimata teinud suuri edusamme - ta hoiab istudes ise selga ning proovib juba ka püsti tõusmist. Seda kalli ravimi, oma püüdlikkuse ja tublide vanemate toel. Nüüd aga on Henry juba mõnda aega tugeva köha küüsis, mis vaibumise asemel üha enam hinge matab. Poiss ei jaksa ise piisavalt tugevasti köhida ja ka köhimisaparaadist ei ole olnud tarvilikul määral abi.

Küll aga on Henry saanud proovida vibratsioonivesti – seadet, mis aitab veeldada sekreeti ning tagab seeläbi parema hingamisteede avatuse. Vibratsioonivest on ainus, mis aitab tal piinava köha ajal hingata, kuid selle seadme hind on kõrge küündides 11 590 euroni. Tuleme koos Henryle ja tema perele appi, et pisipoiss saaks viirustest tüsistusteta võitu ega peaks veetma jõuluaega haiglas.