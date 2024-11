Kui häiriv heli vallandab reaktsiooni, mis võib ulatuda ärritustundest raevu ja paanikani. Triinu lugu elust misofooniaga

Minu jaoks kõige hullemat reaktsiooni tekitavad helid ongi teatud taustahelid – õuest kostuv piiksumine, väikelapse kriiskamine, kellegi matsutamine ning helid, mis kostuvad kindla ajavahemiku tagant ega lõpe. Sinna alla kuulub näiteks ka selline vaikne heli nagu kella tiksumine. Võõras kohas ööbides olen tundide kaupa unetult lakke vahtinud, kuni sisemine ärritus on võitu saanud ja olen taskulambi valgel otsinud tiksuvat kella, et see näiteks mõne riidekuhja alla peita. Kõik selleks, et ometi mõne tunni magada saaks!

Psühholoog Marlen Tammsaar-Ojamets selgitab, et ülitundlikkus viitab närvisüsteemi eripärale, kus inimene reageerib väliskeskkonna stiimulitele tavapärasest tugevamalt – näiteks helid, lõhnad, valgus või puudutused. See võib olla kaasasündinud omadus, kuid võib ka tekkida trauma, stressi, neuroloogiliste muutuste või hormonaalsete kõikumiste tagajärjel. Uuringud on näidanud, et misofoonia on seotud ajuühenduste eripäradega. Lõhnatundlikkuse puhul võib olla tegemist tundlikumate lõhnaretseptoritega nina limaskestas või lõhna töötlemise eest vastutava ajukeskuse aktiivsuse suurenemisega. Lõhnatundlikkus võib ka süveneda teatud haiguste, raseduse või pikaajalise stressi korral...