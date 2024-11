87 naist vägistanud günekoloog: filmisin vastuvõtte, et end süüdistuste eest kaitsta

„Arst ütles, et naised on isekad ja kondoom ajab mehed petma.“ Noore Eesti naise šokeeriv kogemus meessoost günekoloogi vastuvõtul - Tervis Pluss

Kui Liis (30) sai möödunud sügisel teate, et tema sünniaastal sündinud naised on oodatud emakakaelavähi sõeluuringule, pani ta end kohe naistearsti vastuvõtule kirja. Meeldivalt alanud visiit lõppes käitumisega, mis eiras ja naeruvääristas patsiendi soove. „Kujuta ette, et oled klaverimängija, aga tohid elu lõpuni klaverit puutuda vaid kummikinnastega,“ kommenteeris arst Liisi rasestumisvastase vahendi valikut. Juhtunut kommenteerinud naistearstide sõnul ei peegelda günekoloogi käitumine kõigi naistearstide seisukohti.

Kabinetis tervitas mind lõbusas meeleolus meesarst ning uuris, mis mind täna vastuvõtule toob. Vastasin, et tulin emakakaelavähi sõeluuringule. Arst palus mul istet võtta ja küsis ära kõik tavapärased küsimused, mis puudutasid minu tervislikku seisundit, tsüklit ja elustiili. Kõik sujus minu jaoks väga normaalselt, kuni arst jõudis küsimuseni „millist rasestumisvastast vahendit te kasutate?“.

Kuuldes, et minu eelistatud kaitsevahendiks on kondoom, vangutas arst pead ja sain PAP-testi asemel esmalt hoopis loengu. Esimese asjana meenutas arst mulle „naiseliku empaatia“ tähtsust paarisuhetes. Et empaatiline naine ei peaks mitte sundima meest kasutama kondoomi, vaid hoolitsema oma kehas toimuva eest ise. Seda siis kas pillide või muu vahendi abil. Samuti sain kuulda, et tänapäeva naised kipuvad olema kohati iseka võitu.