„Eesnäärmevähi diagnoosiga ei lõpe inimese elu veel ära. Vaja on õigel ajal jaole saada!“ Sven põdes haigust ilma eriliste sümptomiteta

Meestearst suunas Sveni MRT-uuringule ja uroloogi vastuvõtule, kus selgus, et tal võib olla kasvaja. Nii harjus Sven mõttega, et 50protsendilise võimalusega võib tegu olla pahaloomulise kasvajaga. „Mõtlesin muidugi, et kuradi jama olukord, aga suurde masendusse ma siiski ei langenud, sest teadsin, et ravi on olemas,“ ütleb Sven.