Ortopeedid soovitavad: lihtsad asjad, mida saad iga päev oma luude tervise heaks teha

Niisiis ei ole kunagi liiga vara hakata mõtlema oma luude tervisele. Arsti sõnul on luutihedus kõrgeim 20ndate eluaastate keskel, pärast seda hakkab see üldiselt langema. See võib viia osteopeeniani, mis on osteoporoosile eelnev seisund, kus luutihedus on vähenenud, kuid osteoporoos ei ole veel välja kujunenud.