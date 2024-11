„Maandusin kaela peale, üks käsi oli halvatud kuu aega.“ Esko vendade suurimad terviseõppetunnid on seotud traumadega

Romet: Jah, tempo on peal. Eile istusime kella üheksast hommikul kella viieni öösel arvutis.



Raul: Muidu meie ideaalne päev on selline, et ärkame 9-10 paiku, siis teeme pool tundi joogat, siis teeme tööasju ja pärast seda lõuna paiku käime jõusaalis trennis. See nädal pole juba kaks päeva jõusaali jõudnud ja see häirib. Peeglist on kohe näha!



Romet: Aga see on lihtsalt üks ülitöine periood, kuna see pole tavapärane päevakava, siis see liiga hull ka ei ole. Muidu käime 5 - 6 korda nädalas jõuksis ja teeme tund aega trenni, suvel tegime kahetunniseid sessioone ka. Aga kui nii palju teha, siis võtab taastumine kehal kauem aega. Meie parim sõber on meie personaalne treener. Oleme temaga treeninud poolteist aastat. Ta pani kava paika, vahepeal käib meiega koos trennis, vaatab kuidas oleme arenenud, korrigeerib raskusi ja seab uued fookused...